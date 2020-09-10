MİT destekli FETÖ operasyonu
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmit'te polis ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği ortak operasyonla 2 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan firari durumundaki 2 kişinin İzmitte olduğu istihbaratını aldılar.
Şühpelilerin adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen ortak operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorguları tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.