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Gündem MİT destekli FETÖ operasyonu
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MİT destekli FETÖ operasyonu

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmit'te polis ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği ortak operasyonla 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 01:53:00 -
MİT destekli FETÖ operasyonu

Terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan firari durumundaki 2 kişinin İzmitte olduğu istihbaratını aldılar.

Şühpelilerin adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen ortak operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorguları tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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