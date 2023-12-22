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Yerel MİT bu kez uyuşturucu baronunu paketledi
Yerel

MİT bu kez uyuşturucu baronunu paketledi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 08:56:00 -

Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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