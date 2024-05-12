MİT Başkanı Kalın'dan kritik Hamas teması! 'Türkiye'nin girişimlerinden memnunuz'
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Hamas'ın, Türkiye'nin girişimlerinden memnun kaldığı belirtildi.
Alınan bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
Hamas Türkiye'nin girişimlerinden memnun
Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.
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