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Gündem MİT Başkanı Kalın'dan Heniyye'ye taziye telefonu
Gündem

MİT Başkanı Kalın'dan Heniyye'ye taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2024-04-10 22:12:00 -
MİT Başkanı Kalın'dan Heniyye'ye taziye telefonu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, katil İsrail saldırısında çocukları ve torunlarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi arayarak başsağlığı diledi.

Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin görüştü.

Kalın Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.

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