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Gündem MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile önemli bir görüşme yaptı.
Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile önemli bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2024-09-05 21:53:00 - 2024-09-05 22:01:45
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile önemli bir görüşme yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, henüz tam bir istikrara kavuşamayan Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe ile iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı birg örüşme yaptı.

UBH'nin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı başkent Trablus'taki makamında ağırladı.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

İkili ayrıca, siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmaya odaklanarak, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

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