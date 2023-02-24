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Medya MİT Başkanı Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

MİT Başkanı Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Kahramanmaraş merkezli depremde en ağır hasarı gören, ardından 6.4 şiddetindeki depremle de büyük yıkım yaşayan Hatay'ı Hatay'ın köklü aileleri terk etmeye başladı. Hatay'ın geleceğiyle ilgili üst üste uyarılarda bulunulurken, "topraklarınızı sakın yabancılara satmayın" çağrıları yapılırken, Hatay'ı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gizlice ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:40:00 -
MİT Başkanı Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla yıkımı yaptığı şehirlerin başında gelen Hatay’a ‘sessiz’ bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Ziyaretin amacının ise ‘Hataylıları Hatay’da tutmak’ olduğu öne sürüldü.

Depremin ardından Hataylı köklü ailelerin burayı terk etmeye başladığı, bunun da Hatay'ın demografik yapısını değiştirdiği ileri sürülmüştü. 

Hatay'a gidip, görüşmeler yaptı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Hakan Fidan’ın ‘sessiz’ ziyaretini, “Hataylıları stratejik önemi olan Hatay’da tutmak” sözleriyle aktardı. Fidan’ın, bölgede deprem sonrası Hatay’ı için birtakım görüşmeler yaptığını kaydetti.

Hatay'da kimlerle görüştü?

MİT Başkanı Fidan’ın ‘bölgenin ileri gelenleri’ ve milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını belirten Babacan, görüşmelerin içeriğini ise şu şekilde paylaştı:

Gidenlerin topraklarına dönmesi...

“Konu her ne kadar Hatay’ın imarı ve yeniden ayağa kaldırılması olsa da öğrendiğimize göre, şehrin ileri gelenleriyle kentin yeniden canlandırılması, gidenlerin yeniden evlerine ve topraklarına dönmesi konuşulmuş.”

 

 

 

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