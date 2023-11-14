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Gündem MiT, balyoz gibi indi! Terörist Remzi Avcı geberdi
Gündem

MiT, balyoz gibi indi! Terörist Remzi Avcı geberdi

Yeniakit Publisher
2023-11-14 10:29:00 -
MiT, balyoz gibi indi! Terörist Remzi Avcı geberdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonla, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu terörist Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1992'de terör örgütü PKK'ya katılan terörist Remzi Avcı, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'daki çukur ve barikat eylemlerini organize ettiği, Suriye'nin Afrin ile Irak'ın Sincar ve Gara bölgelerinde de terörist faaliyetlerde bulunduğu belirlenen terörist, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alıyordu.

"Çiya Amed" kod adlı terörist, MİT tarafından sınır ötesinde düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Yorumlar

Dragon Lee

İlk defa kişiye uygun hitabı (Geberdi şeklinde) yazan ve ya gördüğüm Akit'e teşekkür ediyorum..

KAHROLSUN SİYONİST-EVANJELİK TERÖRİST AMERİKA-İSRAİL VD BATIL/BATILI 2.İSRAİLCİ  AVRUPALI KOALİSYON ORTAKLARI..........

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