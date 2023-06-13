MİT affetmez! YRK'li terörist Asos'ta vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmıyor. Son 48 saatte Suriye'nin Ayn el-Arab ilçesinde ve Halep kuzeyindeki Tel Rıfat'ta nokta atışlarla PKK/YPG elebaşlarını imha eden MİT'in 4 Haziran'da Irak derinliklerinde, sınırın 200 kilometre güneyinde bulunan Asos Dağı'nda bir teröristi öldürdüğü ortaya çıktı.

MİT'e ait silahlı insansız hava aracı, İran'ın batı kesiminde PJAK/YRK adıyla faaliyet yürüten terör örgütü üyesini Süleymaniye'ye yakın Asos Dağı'nda etkisiz hale getirdi.

Örgütün Rojhilat adıyla 'Doğu Kürdistan' olarak tarif ettiği yerin sorumlularından 'Erdal Amed' kod adlı Hasan Mihemedî, 4 Haziran'da Asos bölgesindeki Gelale köyü kırsalında Türk SİHA'ları tarafından etkisiz hale getirildi.

Böylece emperyalist ülkeler adına faaliyet yürütürken farklı isimler altında varlık göstermeye çalışan teröristlerden biri daha eksilmiş oldu. Terör örgütüne bağlı propaganda aygıtları, İran'ın Merivan kenti doğumlu PKK/PJAK/YRK üyesi Hasan Mihemedî'nin öldüğünü doğruladı.

YRK'li Erdal Amed kod adlı teröristin öldürülmesi sonrası MİT, aynı bölgede takip çalışmasını sürdürmüş ve Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed Ali'yi etkisiz hale getirmişti. Bu operasyonlar son aylarda Süleymaniye çevresinde PKK'ya indirilmiş en büyük darbelerden biri oldu.

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HALEP VE AYN EL-ARAB'DA AVLANDILAR

Mehmetçik, Türkiye sınırına yakın bölgelerde PKK'nın bir zamanlar 'girilemez' iddiasında bulunduğu kampları temizleyip geniş bir kuşağı güvenli hale getirirken, Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı SİHA'lar ise Asos, Süleymaniye, Mahmur, Duhok, Haseke, Kamışlı, Ayn el-Arab ve Halep hattında terör örgütünün Amerika'ya bağlı sözde sorumlularını bulup imha ediyor.

Suriye kuzeyinde ABD destekli teröristlerin faaliyetlerini anlık takip eden MİT, Halep kuzeyindeki Marate köyünde 10 Haziran'da Arab Dilşer kod adlı Yahya Hıdır'ı etkisiz hale getirdi. Hıdır'ın bindiği araç kırsal bölgede MİT'e ait SİHA tarafından nokta atışla imha edildi.

Dün ise Suruç güneyindeki Ayn el-Arab (Arappınarı) ilçesi Türk SİHA'larının operasyonuna sahne oldu. Cadde ortasında ilerlerken havadan takip edilmekte olan motorsikletli PKK'lılar, çevreye zarar vermeksizin hassas biçimde imha edildi. ABD ve PKK'nın 'Kobani' olarak adlandırmaya çalıştığı ilçede MİT SİHA'ları aynı zamanda PKK'lıları taşıyan bir aracı da imha etti.

İlçede peşpeşe gerçekleşen operasyonlarda kaç teröristin öldürüldüğü henüz netleşmedi.