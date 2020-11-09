  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.
Aktüel

MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:13:41 -
MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi
Gündem

Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince ortalık karıştı...
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor
Gündem

Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu, yandaş dernek ve vakıflara para akıtmaya devam ediyor. Önce ÇYDD’yle parasal ilişki kuran, ardından TSYD’ye on milyon..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay