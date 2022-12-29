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Gündem Misyonerlik parklara taşmış
Gündem

Misyonerlik parklara taşmış

Akit’in 27 Aralık’ta, “CHP’li Avcılar misyoner üssü” manşetiyle ifşa ettiği Hristiyanlık propagandasına ilişkin skandalın ardından Avcılar Belediyesi’nde bir rezalet daha patlak verdi. Başkanlığını CHP’li Turan Hançerli’nin yaptığı Avcılar Belediyesi’nde CHP-Haçlı işbirliğinin belediyeye ait kültür merkeziyle sınırlı kalmadığı, merkezi bölgelerdeki parklarda cirit atan misyonerlerin, vatandaşlara Hıristiyanlık mezhebi olan ‘Yehova Şahitleri’ne ait propaganda kitapları dağıttığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 09:17:00 -
Misyonerlik parklara taşmış

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

Misyoner üssüne dönüşen CHP’li Avcılar Belediyesi’nin maskesini düşürmeye devam ediyoruz. Akit’in 27 Aralık’ta, “CHP’li Avcılar misyoner üssü” manşetiyle ifşa ettiği ve gençlerimizin beyinlerini yıkamaya çalışan misyonerlerin belediyeye ait Barış Manço Kültür Merkezi’nde ağırlandığını belgelediği CHP’li Avcılar Belediyesi’nde bir rezalet daha patlak verdi. Başkanlığını CHP’li Turan Hançerli’nin yaptığı belediyedeki CHP-Haçlı işbirliğinin belediyeye ait kültür merkeziyle sınırlı kalmadığı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda da misyonerlerin cirit attığı ortaya çıktı. Halide Edip Adıvar Parkı’nda yuvalanan Hristiyan misyonerlerin, kurdukları stantlarda adeta reklam broşürü dağıtılır gibi bir Hristiyanlık mezhebi olan ‘Yehova Şahitleri’ne ait propaganda kitapları dağıttığı öğrenildi. Belediyeye ait parkta “Aileniz mutlu olabilir” sloganıyla uluorta Hristiyanlık propagandası yapılması, her fırsatta Müslümanlara kin kusan, Kur’an kurslarını ve dini cemaatleri hedef alan CHP’lilerin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Ziya

Böyle alçaklar bana dek gelmiyor oraya gömmezsem yazlıklar olsun bana

Litrelik

Sana beyin lazım.
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