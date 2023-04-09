Misvak Dergisi’nden bomba kulis bilgisi! CHP Genel Merkezi’nde yumruklaşma

7’li masa Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçtikten sonra, sıra milletvekili listelerine geldi. Listelerin açıklanmasına bir gün kala gündeme düşen bu iddialar bomba etkisi yaptı. İşte Misvak Dergisi’nin paylaştığı kulis bilgisi…

KULİS BİLGİSİ

Biraz önce CHP Genel Merkezi’nde yumruklaşma yaşanmış, Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ile Hakkı Süha Okay birbirlerine yumruk sallamışlar.

Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül’e Erzincan’ı teklif etmiş ama Sarıgül kabul etmemiş, oğlu Emir Sarıgül’ün İstanbul’dan aday yapılmasını istemiş. Kemal Kılıçdaroğlu bu teklife çok net ve sert hayır demiş. CHP teşkilatlarından sorumlu Oğuz Kaan Salıcı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ü aday yaptıramayınca önce parti yönetiminde bağırıp toplantıyı terk etmiş sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem odasına gelip küfretmiş.

Böyle olunca Kılıçdaroğlu’nun korumaları Salıcı’yı odadan dışarı zorla çıkarmışlar. CHP Genel Merkezi’nin Kılıçdaroğlu’nun odasının olduğu katta şu an kavga gürültünün bini bin para.

CHP Parti Meclisi de 22.00’da başlayacaktı 00.00’a ertelendi kavga çıkınca 03.00’a ertelendi bu sefer kavga daha büyüyünce toplantı sabah 07.00’a konuldu. CHP örgütleri Gelecek Deva ve Saadet isimlerinin kendilerinin yerine konulmasından inanılmaz rahatsız.

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Deva Partisi 10 garanti yer 5 tane de seçilmesi muhtemel olasılığı olan yerleri istiyor.

Saadet ve Gelecek partileri 7 garanti ve 3 seçilmesi muhtemel yer bekliyor.

Cemal Enginyurt, İstanbul 1. Bölgeden gösterilecek. CHP’li yöneticiler “Atatürkçülerin silip gericileri, MHP’li kafa taşçıları mı vekil yapacaksınız?” diyerek kavga çıkarmışlar.