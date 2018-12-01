Misvağın bilinmiyen faydaları

Her şeyin yapaylaştığı dünyamızda hala doğal olarak kalan ve bilimsel olarak faydaları kanıtlanmış olan bir bitkidir. İşte misvağın faydaları..

Diş etlerini korur. Diş eti kanamalarını önler. İçerdiği minerallerle aynı zamanda antioksidan(kanser önleyici) özelliğinden, diş eti ve dişlerin birleşiminde mikrop barınmasını engeller.

Diş macunlarında kullanılan florid içermez Florid aslında su dezenvektanı olarak kullanılır. Bilimsel araştırmalara göre floridli suların kansere yol açtığı, hücre içinde ve solunum metabolizmasında enzimi engeller. Günümüzde her yıl bu nedenle 3500 kişinin öldüğü belirtilmiştir. Bazen bazı şirketler bile misvağın faydalarını kabul eder bir şekilde diş macunu üretmişlerdir.

Diş macunlarında köpürmeyi sağlayan teksapon maddesi içermez. Teksapon, kan hücrelerinde toksik etkiye, diş etlerinin şişmesine, diş eti hastalıklarına, dişlerin asitlere karşı direncini düşürerek çürümeye ve alerjik tepkimelere neden olur.

Misvak Ph derecesi ağız yapısına uygundur. Tükürük bezlerinin Ph derecesiyle misvak Ph'ı aynıdır. Ayrıca antiseptiktir.

Diş sağlığını temin eder. Sert kılları sayesinde diş arasına girerek, diş minelerine zarar vermeden plak ve tartar oluşumunu engeller. Ayrıca düzenli kullanımda sararmayı ortadan kaldırır.

Ağız kokusunu yok eder. Yatmadan önce dişler fırçalansa dahi mideden gelen gazlar kötü kokuya sebep olabilir. Misvaktaki doğal aroma, bu kötü kokuları giderir. Mide gazını gidermeye yardım eder.

Baş ağrısına iyi gelir. Yapılan araştırmalarda, misvakın içerdiği maddeler ve doğal aromasının düzenli kullanımda baş ağrılarına da iyi geldiği tespit edilmiştir. Taşıması da kolaydır.

Diş minelerini korur ve bakterileri öldürür. Diş macunları bütün bakterileri öldürürken, misvak sadece zararlı bakterileri öldürerek yararlı olanlarının vücudumuzda kalmasına yardımcı olur.

Misvak tamamen doğaldır. Doğal olması nedeniyle hiçbir zararlı kimyasal içermez. Ayrıca çok ucuz ve uzun süre kullanılabilir bir bitkidir.

Bilimsel araştırmalarla faydası kanıtlanmıştır. Wirgley şirketinin yaptığı araştırmaya göre misvak ekstresinin diğer sebze ve diş macunlarına göre 20 kat daha fazla bakteri öldürdüğü test edilmiştir. İsveç'te 2008'de yapılan araştırmada periodontal(dişle ilgili) hastalıklara karşı misvak kullanmanın oldukça etkili olduğu saptanmıştır.