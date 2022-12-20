Mişöriz tarifi (Arnavut pilavı) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tam bir lezzet şöleni: Enfes mişöriz pilavı - Etli mişöriz tarifi

Arnavut pilavı yani mişoriz, Büryan adıyla Türk mutfağına da giren bir tepsi pilavı çeşididir. Arnavutça’da mish (et) oriz (pirinç) kelimelerinin birleşimi ile adını alır. Etli pilav anlamındadır. Mişoriz, dana, kuzu ve tavuk etinden yapılabilir. Genel malzemelerini, et, pirinç, salça veya kırmızı toz biber, soğan oluşturur ve fırında pişirilir. Salça veya toz biber konulmadan da yapılabilir Misafirlere hazırlanan ziyafetlerde ve özellikle bayramlarda Arnavut mutfağının en önemli yemeğidir ve mutlaka yapılır.

Mişoriz nedir?

Mişöriz ve diğer adıyla büryan olarak da bilinen bu nefis lezzet dediğimiz gibi Arnavut mutfağının en bilinenlerinden. Arnavutça'da mish “et” demek, oriz “pirinç” demek, yani etli pilav anlamına gelmiş oluyor ismi. Hem etle hem de tavukla yapılabilen mişörizi yapması oldukça pratik ve tadı efsane..

Nefis Mişoriz (Arnavut Pilavı) Tarifi İçin Malzemeler

Tavuk

2 bardak pirinç

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı salça

1 kepçe yağ

Nefis (Arnavut Pilavı) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce tavuğu doğrayıp haşlıyoruz. Daha sonra bir tavaya kuru soğanı yemeklik doğrayıp üzerine yağını döküyoruz ve biraz öldürene kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavrulunca üzerine salçayı ekliyoruz birazda onunla kavurup altını kapatıyoruz. Pirinci yıkayıp borcama alıyoruz ve üzerine salçasını döküyoruz iyice harmanlıyoruz. Daha sonra üzerine tavukları diziyoruz ve 4 bardak tavuk suyunu ekliyoruz. 200° fırına sürüyoruz suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra 10 dk falan dinlendirin.

Etli Mişöriz tarifi

Pirinçlerin üzerine sıcak su ve tuz ilave ederek yarım saat bekletelim. Tencereye yağ, küçük doğranmış havuç ve soğanları alarak kavuralım.B ir domates rendesini ve karabiberi ilave edelim. Bol su ile yıkayarak suyunu süzdüğümüz pirinci ve tuzu ekleyerek kavuralım. Kavrulan pirinçleri ısıya dayanıklı bir tepsiye alalım.