Mısıroğlu yıllar önce Lübnan halkı için konuşmuştu: Siz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz

Lübnan halkının caddelere inip “Canımız kanımız sana feda olsun Ya Erdoğan” sloganları atması akllara Üstad Kadir Mısıroğlu'nun sözlerini getirdi.

Mısıroğlu; Lübnan, Irak, ve Suriye halkının Türkiye'ye katılacaklarını söylemişti.

Mısıroğlu'nun o sözleri:

Irak, Suriye, Lübnan halkın reyi ile bize katılacak siz gençsiniz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz. Lübnan, Irak, ve Suriye halkı diyecek ki biz sizden ayrıldıktan sonra gün yüzü görmedik.

Bölgede bir süper güç olursa ancak bu gavurların saldırılarından korunuruz. Osmanlı bir çadırın direğiydi. Onu kırdı hainler çadır çöktü, bu çadırın altında kaldık. Bizi geri bayrağının altına al istersen parya muamelesi yap. Allah onlara bu talebi telkin ediyor.