Mısırlı ve Ispanaklı rulolar nasıl yapılır?

Milföyden kısa sürede yapabileceğiniz bir börek türü olan bu rulolar mısır ve ıspanakla damağınıza hitap edecek. İşte, mısırlı ve ıspanaklı rulo tarifi...

MALZEMELER

6 milföy hamuru

500 gr ıspanak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gr beyaz peynir

1 soğan

Yarım su bardağı tane mısır

1 çay bardağı küp doğranmış sucuk

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

Kolay hamurişi tarifleri arasında özel bir yere sahip. Soğanı küp biçiminde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye dek kavurun. Ispanakları doğrayarak soğanlara ilave edin ve suyunu çekinceye dek pişirin. Tuz, karabiber, pul biber, sucuk, peynir ve mısırları katıp karıştırın. Soğuması için bekletin.

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında dinlendirerek yumuşatın. Üç hamuru yan yana bitiştirip öteki üçünü aynı hizada altına koyun ve merdane ile üstlerinden geçerek birleşmelerini mümkün hale getirin.

Ispanaklı harcı hamurun üstüne yayıp rulo biçiminde sarın ve iki parmak kalınlığında kesin. Ruloları yağlı kağıt serili tepsiye dizip 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya dek pişirin. Servis edin.