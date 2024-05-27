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Sosyal Medya Mısırlı ünlü futbolcu boykot ürünü Pepsi'nin reklamında oynadı!
Sosyal Medya

Mısırlı ünlü futbolcu boykot ürünü Pepsi'nin reklamında oynadı!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:57:00 - 2024-05-28 01:06:15

Gazze ve Refah'ta Filistinli Müslümanlar katledilirken, Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, boykot ürünü Pepsi'nin reklamında oynadı.

Katil İsrail'e dünya genelinde Müslümanlarla birlikte insani duyarlılığı bulanan tüm kişiler boykot darbesi vururken, şaşırtan gelişmeler de yaşanıyor.

Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, Gazze ve Refah'ta katliam sürerken İsrail destekçisi Pepsi’nin reklamında oynadı.

Muhammed Salah'a sosyal medyada tepki yağdı.

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Yorumlar

ZÜLKARNEYN

Siz bu adamı ne zannettiniz. İşte gerçek yüzünü gördünüz

Giresunlu Öğretmen

Bunların hepsi satılık  zerre kadar onur ve şerefleri haysiyetleri yok diyeceğim bizim bazı....bozuk Türklerde yıllardır PKK'YI destekleyen küresel firmaların mağaza lokanta ve kafelwrinden çıkmıyor demem o ki biz de onlardan farklı değiliz MANKURTLAŞTIRILDIK,CELLADIMIZA AŞIK OLDUK İKTİDARI ve MUHALEFETİ tüm bu şahsiyet erozyonundan sorumlu ülke böyle bölünecek mazallah
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