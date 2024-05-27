Mısırlı ünlü futbolcu boykot ürünü Pepsi'nin reklamında oynadı!
Gazze ve Refah'ta Filistinli Müslümanlar katledilirken, Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, boykot ürünü Pepsi'nin reklamında oynadı.
Katil İsrail'e dünya genelinde Müslümanlarla birlikte insani duyarlılığı bulanan tüm kişiler boykot darbesi vururken, şaşırtan gelişmeler de yaşanıyor.
Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, Gazze ve Refah'ta katliam sürerken İsrail destekçisi Pepsi’nin reklamında oynadı.
Muhammed Salah'a sosyal medyada tepki yağdı.
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