Mısırlı Sabır Meşhur'dan şok eden sözler: Türkler birkaç yıl içerisinde Anadolu'dan sürülebilir

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Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Youtube üzerinden yayınladığı 'Türkler, önümüzdeki birkaç yıl içinde Anadolu'dan sürülebilirler' başlıklı videosunda Türkiye seçimlerine ilişkin çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sabır Meşhur, Türkiye'nin dört bir yandan sarıldığını ve Türk halkının büyük oyunu görmesi gerektiğini kaydetti.

İşte Sabır Meşhur'un o çarpıcı sözleri:

Türkler, Yunanistan’dan Rusya’dan, Bulgaristan’dan, Kırım’dan, Yugoslavya’dan zamanında sürüldüler. Peki ülkelerine dönebildiler mi ? Hayır. Şimdi Suriyelilerin savaş bitince ülkelerine dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. Türkiye’nin etrafı şu an Hristiyanlarla dolu. Türklerin Anadolu’dan gönderilmesi gibi bir tehlike mevcut. Ama Türk ordusu Anadolu’da güçlü kalırsa bu yaşanmaz. Doğru olan Suriyeliler ne zaman gönderilecek değil? Türkler Anadolu’da kalabilecek mi? sorusudur. 2. Dünya Savaşı sonrası amaç edilen siyaset, Irak ve Suriye’yi Müslümanlardan temizlemekti. Türk ordusunun girdiği şehirlere bakın insanlar yaşamaya devam ediyor. Ama Batı’nın girdiği yerlere bakın, insanların kendilerini savunacak hiçbir gücü kalmamış durumda bırakılmış. Filistinlileri bile sürdüler. Elimizde neresi kaldı? Bir tek Türkiye kaldı. Gezi Parkı’nda ve 15 Temmuz’da bunu denediler. Müslümansız Avrupa projesinden Müslümansız Irak, Suriye ve Anadolu aşamasına geldik. Anadolu kuzey ve güneyden sarılmış durumda. Şiiliğin yerleştirilmesi kitabında açık açık Türkiye’ye girmeliyiz deniyor. Irak’taki Şii ibadethanelerine yönelik saldırılarının arkasından hep İranlı şiiler çıktı. İran bunları yapıyor. Yani Türklerin Anadolu’da kalması kuvvetli orduları olmasına bağlı. Suriyelilerin Suriye dönmesi askeri bir mesele. Kim güçlü bir ordu kurar? Erdoğan mı, Ümit Özdağ mı? Ümit Özdağ’ın soyu sopu belli değil. CHP’den bir vekil Bayraktar’ı yapanı yargılayacağız diyor. Bunun anlamı 'Türk ordusunu yıkacağız, sonra askeri yenilgiler gelecek' demektir. Sonra Türkler anadolu’dan sürülecek. Türklerin bu planı görmelerini istiyorum.