Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı çıktı Mısır'da muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah gözaltına alındı Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Seyf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başsavcılığın, dün gözaltına alınan abisi hakkında yeni bir davada 15 gün tutuklama kararı çıkardığını ifade etti. Avukat Şuruk Selam da Facebook hesabından, Devlet Güvenlik Savcılığının avukat Bakir'in aynı davada tutuklanmasına karar verdiğini belirtti. "Yalan haber yaymak ve örgüte üye olmakla" suçlanıyorlar Savcılığın Abdulfettah ile Bakir'i "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmakla" suçladığı kaydedildi. Abdulfettah dün adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı. Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla mart ayında tahliye edilmişti. Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.