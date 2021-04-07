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Dünya Mısırlı isimden olay iddia! Sisi'nin oğlu gizlice Türkiye'ye geldi ve sonrasında...
Dünya

Mısırlı isimden olay iddia! Sisi'nin oğlu gizlice Türkiye'ye geldi ve sonrasında...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gündemdeyken çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:02:00 -
Mısırlı isimden olay iddia! Sisi'nin oğlu gizlice Türkiye'ye geldi ve sonrasında...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Sisi'nin oğlunun ve yönetime yakın bir ismin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Meşhur, kendisine çok güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre, Sisi'nin oğlu'nun Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Meşhur yaptığı açıklamada, "Bana bu haberi duyuran kişinin emaneti ve ciddiyetine güveniyorum. Yani askeri darbe olmadan önce Obama ile Mursi arasındaki görüşmeyi bana iletmişti. Ben bunu duyurduğumda herkes bana gülmüştü. Fakat çok kısa süre sonra söylediğimin doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Şu anda bazı bilgiler var. Ona bu bilgilerin nereden geldiğini bilmiyorum O yüzden doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemem. Ama önemli ve itibar sahibi bir kaynaktan alıyorum. Sisi’nin ofis müdürü ve İstihbarat Şefi olan Abbas Kemal, şu an Türkiye’yi ziyaret ediyor. Sisi’nin oğlu Mahmoud el-Sisi de geçen hafta Türkiye’yi ziyaret etti. Sisi’nin oğlu bu haberin yayılmasını istemişti. Bakırköy’de Cuma Namazını kıldı. İşin ilginci Sisi’nin oğlu Mısır’da barlara gidiyor. Türkiye’ye geldiğinde ise camiye gidiyor. Kendini dindar gibi gösteriyor" dedi.

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Yorumlar

Hsn

Yani chp zihniyetinin din istismarı ile sisi bin oğlunun ki aynı
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Türk

Bara giden gavur mu oluyor,,? Orada kahve çay mevya suyu iciryorsa yani camiye gitmesi yasak mi?
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