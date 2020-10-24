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Dünya Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Araplara çağrı: Yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Araplara çağrı: Yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Suudi Arabistan ve Mısır yönetimlerinin Türkiye'ye karşı amborga çağrılarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:51:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne giren Suudi Arabistan ve Mısır, Türkiye'ye karşı vatandaşlarına ambargo çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, önemli ifadeler kullandı.

Kukla Prens Muhammed Bin Selman ile darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin el koymadan önce Arapların Türkiye'ye yatırım yapmalarını belirten Meşhur, şu ifadeleri kullandı:

"Arap halklarına Türk ürünlerini boykot etmesi çağrısı yapılıyor. Arap Müslümanlardan karşıt bir kampanya ile Türkiye'ye ait ürünleri satın almaktadır. Çünkü Türkiye Müslüman bir ülkedir.

Ben Araplara diyorum ki; bütün servetlerinizi Türkiye'ye getirin. Mısır ve Suudi Arabistan'da sahip olduğunuz her şeyi, bütün servetlerinizle Türkiye'de yatırım yapın. Zarar ve kar etmeniz mümkündür. Buna rağmen derim ki; Türkiye'ye gitmeniz ve sermayenizi yatırmanız. Önümüzde bir seçenek değildir. Siz buna mecbursunuz. Bu tutmak zorunda olduğunuz bir yoldur. Üç yıl önce söylemiştim Türkiye'den başka seçenek yoktur."

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