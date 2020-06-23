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Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 'O isim helak olabilir' dedi ve ekledi: Türkiye'nin başka bir hedefi var

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, darbeci Sisi'nin Libya'ya yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Meşhur, Türkiye'nin amacının Mısır ile savaşmak olmadığını ancak Sisi'nin yanlışa düşüp bölgeye gireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:28:00 -

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, darbeci Sisi'nin 'Libya kırmızı çizgimizdir' açıklamasını değerlendirdi. Meşhur, Sisi'nin sözlerinin Fransa ve Rusya'ya ait olduğunu ve ülkesinden böyle bir çıkışın gelmesine şaşırdığını belirtti.

Meşhur, Türkiye'nin Mısır ile savaşma hedefinde olmadığını belirterek, "Türkiye savaşa girme niyetinde değil. Çünkü Türkiye'nin başka bir hedefi var. O da Libya'yı kurtarmak yani Fransa ve Rusya'yı bölgeden çıkarmak. Türkiye'nin yakın hedefi Sirte ve Cufra'nın kurtarılmasıdır. Türkiye bunlara hazır. Net olarak hedefi siyasidir" dedi.

"Sisi helak olacak"

Sisi ve ordusunu Firavun'a benzeten Meşhur, "İçimden bir ses Allah'ın bu Sisi ve ordusunun helakı için yer hazırladığını söylüyor. Bu helak ya Müslüman eliyle ya da Kafirler tarafından olacak." ifadelerini kullandı.

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