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Dünya Mısırlı gazeteci Mutaz Matar’dan İslam ülkelerine çok sert Gazze tepkisi!
Dünya

Mısırlı gazeteci Mutaz Matar’dan İslam ülkelerine çok sert Gazze tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 22:58:00 - 2024-04-16 23:01:56

Mısırlı gazeteci Mutaz Matar, Gazze'deki zulme ilişkin İslam ülkelerine sert ifadelerle tepki gösterdi.

Matar, Gazze'deki zulme ilişkin konuşmasında, "Bacılarımıza tecavüz edilirken Mısırlı imam Ezher Şeyhi Ahmet Tayyib, ‘elimizden sadece dua etmek geliyor.’ diye açıklama yapıyor." dedi.

"Müslümanlar paralarını, yeryüzünde cihadı ayakta tutan tek bölge olan Gazze için harcayacaklarına gidip umre için harcıyorlar." tepkisi gösteren Matar, tokat gibi sözlerine şu soruyla devam etti:

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