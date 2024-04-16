Mısırlı gazeteci Mutaz Matar’dan İslam ülkelerine çok sert Gazze tepkisi!

Matar, Gazze'deki zulme ilişkin konuşmasında, "Bacılarımıza tecavüz edilirken Mısırlı imam Ezher Şeyhi Ahmet Tayyib, ‘elimizden sadece dua etmek geliyor.’ diye açıklama yapıyor." dedi.

"Müslümanlar paralarını, yeryüzünde cihadı ayakta tutan tek bölge olan Gazze için harcayacaklarına gidip umre için harcıyorlar." tepkisi gösteren Matar, tokat gibi sözlerine şu soruyla devam etti:

İmamlar, Müslümanların ortasında; Tevbe, Enfal, Ahzab ve Muhammed surelerini nasıl okuyabiliyorlar?