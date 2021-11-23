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Ekonomi Mısırlı aktivistten bomba ‘dolar’ açıklaması! Tüm Müslümanlar Erdoğan'ı...
Ekonomi

Mısırlı aktivistten bomba ‘dolar’ açıklaması! Tüm Müslümanlar Erdoğan'ı...

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, dolar kuru üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 09:32:00 -
Mısırlı aktivistten bomba ‘dolar’ açıklaması! Tüm Müslümanlar Erdoğan'ı...

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, Türkiye'ye karşı dolar üzerinden ekonomik bir savaş yürütüldüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

"Bundan daha aşağılık bir zihniyet gördünüz mü?"

El Şarii şunları yazdı;

“Erdoğan, tefecilikle mücadele etmeye ve faiz oranını düşürmeye karar verdi. Dolayısıyla bu durum TL’nin dövize karşı değer kaybetmesine neden oldu bu da normal. Tüm Müslümanlar Erdoğan'ın tefecilikle mücadele etme iradesini desteklerken, bazı ucuz zihniyetler TL’nin değer kaybına sevindi. Bundan daha aşağılık bir zihniyet gördünüz mü?”

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