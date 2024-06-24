Mısır'ın Türkiye planı elinde patladı! Büyük şok yaşıyorlar

Rusya vatandaşlarının bu yılın ilk beş ayında en fazla seyahat ettiği ülke Türkiye olurken, Kazakistan ikinci, Belarus üçüncü sırada yer aldı.



Bu dönemde Rusya’dan Türkiye’ye yapılan seyahatler yüzde 40 arttı.



Kazakistan’a giden Rusya vatandaşlarının sayısı yüzde 25 azalırken, Belarus için bu gösterge yüzde 10 yükseldi.



Bu ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Mısır ve Tayland izledi.



2024’ün ilk beş ayında Rusya’dan Çin’e yapılan seyahatler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.



Mısır’a giden Rusya vatandaşlarının sayısı ise yüzde 49 azaldı.