Mısırın ton ücretine yüzde 21 zam yapıldı

Mısır fiyatları 2019'da yüzde 21 zamlanarak ton başına bin 150 liraya yükseldi. Fiyatlar, geçen yıl ton başına 950 lira idi.

TON BAŞINA FİYAT %21 ZAMLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlenmiştir. Mısır için belirlenen ton başı bin 150 lira alım fiyatı, bakanlığımız tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte bin 210 liraya kadar yükselmektedir.

TON BAŞINA 390 LİRA GELİR

Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır."