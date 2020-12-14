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Aktüel Mısır’ın İskenderiye kentinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi
Aktüel

Mısır’ın İskenderiye kentinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:16:57 -
Mısır’ın İskenderiye kentinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi

İSKENDERİYE (AA) - Mısır’da meteorolojiden yapılan “olumsuz hava” uyarısı üzerine Akdeniz kenti İskenderiye’deki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

İskenderiye Valisi Muhammed eş-Şerif, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilköğretim, lise ve üniversiteler dahil olmak üzeri tüm okullarda eğitime yarın ara verileceğini duyurdu.

Tatilin sadece öğrencileri kapsadığını belirten Şerif, yönetici ve personellerin normal mesaiye devam edeceğini kaydetti.

Vali Şerif, ilgili makamlara gerekli tüm önlemleri almaları konusunda imkan oluşturma ve vatandaşların can güvenliğini koruma çerçevesinde söz konusu kararın verildiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada Mısır'ın kuzey kentlerinin tamamında salı günü olumsuz hava şartlarının etkili olacağı duyurulmuştu.

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