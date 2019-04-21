Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu! Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy verme işlemi başladı.

yeniakit.com.tr özel Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği için Mısır'da referandum yapıldı. Koşa koşa sandığa gittiler Mısır'ın FETÖ'sü olarak adlandırılan Nur Partisi yandaşları da sandıklara koştu. Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan darbeye koltuk değneyi olan Nur Partisi taraftarları, darbeci Sisi'nin adeta ömür boyu yönetimde kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliğine destek verdi. Destek pankartı açtılar Nur Partisi taraftarları firavun Sisi'ye desteklerini pankart açarak da gösteriye dönüştürdü. Parti mensupları "Nur Partisi anayasa düzenlemesine 'Evet' diyor" yazılı brandalarla propaganda yaptı.

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