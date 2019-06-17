Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı mahkeme salonunda şehadete erdi.

ABD uşağı Sisi tarafından gerçekleştirilen darbe sonucu devrilen Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre Mursi ,mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.