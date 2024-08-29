Mısır'ın entellektüel mücahidi Seyyid Kutub’u rahmetle anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Kaleme aldığı eserler, verdiği konferanslar Mısır’da devrimin fitilini ateşleyen kıvılcımlar olmuştu. Seyyid Kutub, kaleme aldığı eserlerle binlerce Müslümana için yol göstermeye devam ederken ömrünü hakikat uğruna adayan, inandığı değerler uğruna ölüme yürümenin sembol şahsiyeti olarak görülüyor. 1950’li yıllarda kapitalizme ve sömürüye karşı sosyalizmin yükselen bir değer haline geldiği dönemlerde idam edilen Seyyid Kutub, İslâmiyet için yoğun şekilde çalışmalar yaptığı dönemlerde Mısır komünizm tehlikesi altındaydı. Seyyid Kutub, çeşitli eserleriyle komünizme ihtiyaç olmadığını, eşitlik ve adalet ilkelerinin İslâm’da en güzel haliyle var olduğunu anlatmaya çalıştı. 1954 yılından itibaren aralıklarla cezaevine giren Kutub, Yoldaki İşaretler kitabı sebebiyle 1965 yılında yeniden tutuklandı ve çeşitli işkencelere maruz kaldı. 1966 yılında hakkında idam kararı çıkan Kutub, 29 Ağustos 1966 tarihinde idam edildi. Mısır’da Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucularından olan mücahit şehid Seyyid Kutub’u rahmetle yâd ediyoruz.