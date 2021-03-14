Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Mısır, Türkiye ile diplomatik normalleşme konusunda ihtiyatlı açıklamalar yaptı.

Mısır'ın resmi haber ajansı olan Ortadoğu Haber Ajansı'nın (MENA) aktardığı habere göre Mısır, normalleşme konusuna temkinli yaklaşıyor.

Tepki çeken çağrı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırılan haberde, ilişkilerin iyileşmesi için Türkiye'nin Arap ülkelerinin egemenliğine ve ulusal güvenliğine saygılı olması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu yetkili, "Türkiye'nin Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesini durdurması gerektiğini" savunurken, Türkiye ile diplomatik temasların yeniden başladığını gösteren hiçbir şey olmadığını söyledi. Ancak iki ülke halkları arasında güçlü bağların olduğunu dillendirdi.

Çavuşoğlu'nun Mısır açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" açıklaması yapmıştı.

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlattı.