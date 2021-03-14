  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile masaya oturan Mısır'ın Türkiye ile anlaşma konusunda temkinli olduğu belirtilirken yine akılalmaz bir çağrı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 10:30:00 -
Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Mısır, Türkiye ile diplomatik normalleşme konusunda ihtiyatlı açıklamalar yaptı.

Mısır'ın resmi haber ajansı olan Ortadoğu Haber Ajansı'nın (MENA) aktardığı habere göre Mısır, normalleşme konusuna temkinli yaklaşıyor.

Tepki çeken çağrı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırılan haberde, ilişkilerin iyileşmesi için Türkiye'nin Arap ülkelerinin egemenliğine ve ulusal güvenliğine saygılı olması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu yetkili, "Türkiye'nin Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesini durdurması gerektiğini" savunurken, Türkiye ile diplomatik temasların yeniden başladığını gösteren hiçbir şey olmadığını söyledi. Ancak iki ülke halkları arasında güçlü bağların olduğunu dillendirdi.

Çavuşoğlu'nun Mısır açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" açıklaması yapmıştı.

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

43

bu darbeci alçağa güvenilirmi işte chpnin anlamadığı anlamak istemediği nokta chp darbecilerden fayda bekliyor ülkeye
  • Yanıtla

istifa edeceksin mevlüt! artık anla ki diplomasi ukrayna'ya iş tahibi yapmaya benzemez!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Bakan Pakdemirli açıkladı: Böyle bir büyüme hiçbir sene yok
Ekonomi

Bakan Pakdemirli açıkladı: Böyle bir büyüme hiçbir sene yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" adlı sektör toplantısında açıklamalarda bulundu.
AKINCI TİHA'da sıcak gelişme
Gündem

AKINCI TİHA'da sıcak gelişme

Türkiye'nin havadaki yeni gücü AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay