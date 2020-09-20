Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular

Darbeci Sisi’nin 2013 yılında seçimle başa gelen Muhammed Mursi'yi devirerek ülke yönetiminin başına geçmesiyle bozulan Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir perde açılıyor. Darbeci Sisi’nin yönetimi altındaki Mısır’dan dün yapıan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için Türkiye’den çağrı yapıldığı açıklandı.

Gerçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında “Mısır ile anlaşma yapabilmemiz için siyasi ilişkilerimizin iyi olması lazım” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakat zaptı gibi Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalayabileceğinin sinyallerini vermişti.

“Tek başına karar vermeyiz”

Mısır'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki temasların "bilinen iletişim unsurlarının ötesine geçmediğini" belirterek Türkiye ile yürütülecek işbirliği kararının tek başına verilemeyeceği, bunun ancak Arap Dörtlüsü olarak nitelenen Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ile koordinasyon yoluyla gerçekleşebileceğini belirtti.

Şarku'l Avsat'a konuşan Mısırlı yetkili “Türkiye her zaman Mısır ile gizli düzeyde bile olsa iletişim kanalları açma çağrısında bulundu. Ancak Mısır bu dosyada ve Katar dosyalarında Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde çalışıyor. Asla kendi başına hareket etmiyor.” ifadelerini kullandı.

Mısırlı yetkili “İki taraf arasında, geleneksel iletişim olarak bilinen olağan kanallar aracılığıyla gerçekleşen görüşmeler dışında Türkiye'den taraflarla bir iletişim söz konusu değil. Türkiye'nin yüksek istihbarat düzeyinde iletişim kanalları açma çağrıları ile sahada olup bitenler arasında bazı karışıklıklar var" dedi.