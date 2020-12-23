Mısır’dan Su-35 hamlesi! Donald Trump küplere bindi

Kongre tarafından Covid-19 yardım paketiyle ilgili olarak onaylanan taslak karar hakkında yorum yapan Trump, Kongre üyelerinin tasarının içeriğini bile okumadıklarını belirtti.

Trump’a göre “Kamboçya'ya yardım için 85,5 milyon dolar, Myanmar için 134 milyon dolar” içeren tasarının içeriğinin dikkate alınmadığı belirtildi.

Mısır, 2021'de ülkesine gelmesi beklenen Rus yapımı Su-35 jetlerini kısa süre önce satın aldı. Ayrıca ABD'den mali yardım almasına rağmen Rusya Federasyonu'ndan füze ve diğer silah türlerini satın aldılar.

Mısır Rusya ile alışverişe devam ediyor.

Son birkaç yılda Mısır ordusu Rusya'dan alımlarını artırdı ve bu da onları Afrika'daki en büyük silah Rus silah alıcılarından biri haline getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Savunma Bakanlığı'nı Rus askeri teçhizatı satın almak için ABD yardımını kullanmakla suçladı.