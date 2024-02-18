Mısır'dan soykırımcı İsrail'e tokat: Milli güvenliğimizi tehdit ediyorsunuz!

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Mısır'ın Siyonist İsrail'e Gazze'nin sınır kenti Refah'tan yerinden edilen masum Filistin halkının çıkartılması, Mısır'ın ''Milli güvenliğini tehdit edeceğini'' ilettiği ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ''Ortadoğu'da Barış ve İstikrar'' konulu panelde konuşma gerçekleştirdi.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZE TEHDİT OLUŞTURUYOR

Dışişleri Bakanı Şukri'nin yaptığı konuşmada, Refah'tan yerinden edilen masum Filistin halkının yerinden edilmesi, Mısır'ın ''Milli güvenliğini tehdit oluşturacağı'' mesajı net bir şekilde Siyonist İsrail yetkililerine ilettikleri açıklandı.

Şukri, uluslararası toplumun, iki devletli bir çözüm için vizyon oluşturması gerektiğini vurguladı. Şukri, bu konuda ''Ciddi ve etkin adımlar'' atılması gerekirken, bu adımların atılmamasını eleştirdi.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, masum Filistin halkının Mısır'a her ne şekilde olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu ifade etti.

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TAMPON BÖLGE İNŞA EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin 15 Şubat tarihindeki haberinde ise Kahire'nin Gazze sınırı yakınlarında 20 kilometrekarelik bir bölgede etrafı duvarlar ile çevrili, 100 bin kişinin barınabileceği ''Tampon bölge'' inşa ettiği ifade edilmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, sosyal medyada yer alan iddialardan sonra, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu tekrardan vurgulayarak, sınır bölgesine sivil Filistin halkının barınması için ''Tampon bölge'' oluşturulduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.