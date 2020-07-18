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Gündem

Mısır'dan skandal Türkiye açıklaması: Tamamıyla reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Arap ülkelerine olan askeri ve siyasi müdahalesini reddediyoruz. Türkiye'nin Irak, Suriye ve Libya'daki müdahalelerinin meşru dayanağı yoktur ve BMGK kararlarını ihlal etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:13:00 -
Mısır'dan skandal Türkiye açıklaması: Tamamıyla reddediyoruz

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hafter'e destek veren Libya kabile reisleri ile başkent Kahire'de görüşmüştü. Geçtiğimiz günlerde de Hafter yanlısı ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada Mısır'ı Libya'ya müdahale etmeye çağırmıştı. Bu açıklamalara Libya tarafından sert karşılık gelmişti.

Mısır'dan açıklama

Bugün ise Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hafter ve onu temsil eden sözde meclisin yasal olduğu belirtilerek, "Türkiye'nin Libya'da seçilmiş yetkililerin Mısır desteğine olan talebinin meşruiyetine ilişkin açıklamalarına şaşırdık" denildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Suriye'den Libya'ya savaşçı gönderdiği iddia edilirken, "Türkiye'nin Arap ülkelerine olan askeri ve siyasi müdahalesini reddediyoruz. Türkiye'nin Irak, Suriye ve Libya'daki müdahalelerinin meşru dayanağı yoktur ve BMGK kararlarını ihlal etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan Sisi'ye uyarı gelmişti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Mısır ordusunun Libya'ya girmesi çatışmaları uluslararası hale getirir. Çatışan tarafları, durumun yeniden kötüleşmesine izin vermemeye, acilen kalıcı bir ateşkesi sağlamaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Berlin Konferansı’nın kararları çerçevesinde siyasi diyaloğu başlatmaya çağırıyoruz. Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir" uyarısında bulundu.

Haber7

 

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Yorumlar

gercekler

evet türk milleti mısırın ne olduğuna bakalım ??sisi kim kısa ve öz annesi tunus yahudilerinden nokta anladınızmı.mısır % 7 kıpti (hristiyan)%2 cıvarında yunanlı şaşırmayın gerçek ::))diğerleri müslüman farklı gruplar neyse.yönetim bu kıpti ve yunan kişilerinde arap isimlerine aldanmayın .fazla söze gerek varmı yokkk
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Rıza

Adam zaten darbeci. Darbecinin meşruiyeti darbeci olmaktır. Zalim firavun. Anladığı dilden konuşmak lazım.
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