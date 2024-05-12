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Dünya Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular
Dünya

Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-05-12 19:29:00 -
Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

Mısır, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı açtığı davaya destek olmak amacıyla resmi olarak müdahil olma niyeti duyuruldu.

MISIR SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAK

Söz konusu davaya müdahil olma kararının, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yönelik saldırılarının ciddiyetinin ve kapsamının artması, Filistin halkına karşı doğrudan saldırılar da dahil olmak üzere sistematik uygulamaların sürdürülmesi, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin kendi toprakları dışına sürülmesi ve Gazze Şeridi'ni yaşanılmaz hale getiren benzeri görülmemiş bir insani krize yol açılması neticesinde alındığı aktarıldı.

TÜM DÜNYAYA HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI

Açıklamaya göre, Mısır, İsrail'i, işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye, UAD'nin aldığı geçici tedbirleri uygulamaya ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca korunan bir halk olan Filistin halkına karşı herhangi bir ihlalde bulunmamaya çağırdı.
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