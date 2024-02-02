Mısır'dan İsrail'e yalanlama: Anlaşmaya varılmadı

Mısır'da hükümete yakınlığıyla bilinen "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalına konuşan ismi açıklanmayan Mısırlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İsrail basınında çıkan "Kahire ve Tel Aviv yönetimlerinin Refah şehri ve Philadelphia Koridoru konusunda mutabakata vardığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Mısırlı yetkili, ülkesinin "Refah kenti ve Philadelphia Koridoru konusunda İsrail ile anlaşmaya varması veya söz konusu koridora ilişkin herhangi bir teknolojik imkan tesis edilmesi yönünde ortaya atılan söylentileri" yalanladı.

Söz konusu yetkili, Philadelphia Koridoruna ilişkin yeni bir güvenlik düzenlemesinin de bulunmadığını vurguladı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv ve Kahire yönetimlerinin, "Philadelphia Koridoru'nun (Selahaddin Koridoru) kontrolüne ilişkin anlaşmaya yaklaştığı" iddia edilmiş, Refah kentindeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde bir başka bölgeye tahliyesinin ardından İsrail'in, Mısır ile varılması beklenen anlaşma uyarınca Philadelphia Koridoru üzerinde "kesin bir nüfuza" sahip olacağı öne sürülmüştü.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi de İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından Mısır ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ederek Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüştüğünü duyurmuştu.

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Bar'ın ziyaretinin, İsrail'in Gazze'nin Refah kenti ile Philadelphia Koridoru'na asker gönderme planlarının gündeme gelmesiyle iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından gerçekleşmesine dikkat çekilmişti.