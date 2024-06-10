Mısır'dan İsrail'e sert tepki: Vahim sonuçları olur
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımın sekteye uğratılmamasını aksi halde "Vahim sonuçları olur" diyerek İsrail'i uyardı.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya'nın dönem başkanlığında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuşma yaptı.
MISIR'DAN İSRAİL'E REFAH ÇAĞRISI
Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri değerlendiren Şukri, İsrail'in çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine, kapsamlı yıkıma ve bölgede istikrarsızlığa yol açan saldırılarını kınadı.
Şukri, ülkesinin "Gazze Şeridi'nde acil ve sürdürülebilir bir ateşkese varılması, İsrail'in uluslararası insani hukuku ihlal etmeye son vermesi, sivillere koruma sağlanması, bölgeye insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmadan ulaşması gerektiği" çağrısını yineledi.
'VAHİM SONUÇLARI OLUR'
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Filistinlilere düzenlediği saldırıların vahim sonuçları konusunda uyarıda bulunan Şukri, İsrail'den, "insani yardımlarından bölgeye Refah Sınır Kapısı üzerinden engelsiz hızlı ve güvenli erişimi için uygun şartları sağlamasını" istedi.