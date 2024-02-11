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Dünya Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı
Dünya

Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 21:29:00 -
Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı

Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasına sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamayı Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Açıklamada, "Mısır, Filistin'in Refah kentinin hedef alınmasını önlemek için tüm uluslararası ve bölgesel çabaların birleştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu." denildi.

İsrail'in Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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