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Dünya Mısır'dan İsrail'e 'Doğu Kudüs' kınaması!
Dünya

Mısır'dan İsrail'e 'Doğu Kudüs' kınaması!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 23:42:00 -
Mısır'dan İsrail'e 'Doğu Kudüs' kınaması!

Mısır, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşa etme yönündeki kararını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikasını reddettikleri belirtildi.

Tel Aviv'in Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşimine onay vermesinin, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimlerin yasa dışı olduğuna dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına yeni bir ihlal olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurması talebinde bulunuldu.

Uluslararası topluma Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısının yer aldığı açıklamada, İsrail'in barış sürecini baltalayan tek taraflı yerleşim çalışmalarının durdurulması istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü yasa dışı eylemlerini durdurması çağrısında bulunuldu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 186 dönüm arazi üzerine 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edilmişti.
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Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk yerleşim planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulanmıştı.

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen, 2023'te yerleşim faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

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