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Dünya Mısır’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması: Bu durum artık ötelenemez bir husus
Dünya

Mısır’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması: Bu durum artık ötelenemez bir husus

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Baradey, 'Birçok konuda ortak düşündüğümüz ve ayrı düştüğümüz Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:48:00 -
Mısır’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması: Bu durum artık ötelenemez bir husus

Bölgesel bir güvenlik sisteminin oluşturulması çağrısında bulunan Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, 'Birçok konuda ortak düşündüğümüz ve ayrı düştüğümüz İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur. Halklarımızı yok eden beyhude savaşlara ve korkunç kan dökülmesine artık bir son vermeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve birlikte yaşama yoluyla çözmeye çalışmalıyız.' dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Baradey'in, "arabi21.com" isimli internet sitesinde "Arap dünyasında değişim zamanı geldi mi?" başlığıyla bir makalesi yayımlandı.

Baradey, "Bağımsız, üyeleriyle ayakta durabilen, bizi ve çıkarlarımızı korumak için yeteneklerine güvenilebilecek bir bölgesel güvenlik sisteminin varlığı, son derece önemlidir," ifadelerine yer verdi.

Makalesinde bu yönde bir sistemin kurulması için Arap dünyasına adım atması çağrısında bulunan Baradey, "Kurulacak bu sistem komşularımızla olan karmaşık ilişkilerde inisiyatif alabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Baradey, "Birçok konuda ortak düşündüğümüz ve ayrı düştüğümüz İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur. Halklarımızı yok eden beyhude savaşlara ve korkunç kan dökülmesine artık bir son vermeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve birlikte yaşama yoluyla çözmeye çalışmalıyız." ifadelerine yer vererek, bu görevin şüphesiz zor olduğunu ancak, bu yönde ilk adımların atılması için gereken cesaret ve bilgeliğin varlığından ümitli olduğunu dile getirdi.

Son olarak da Baradey, İsrail'in Filistin haklarını apaçık inkar etmesiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda birleşik ve net bir stratejiye sahip olmanın hayati bir öncelik olduğunu vurguladı.

Muhammed el-Baradey, Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri müdahale ile devrilmesinin ardından bir yıl cumhurbaşkanı olarak görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yardımcılığını yapmıştı.

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