Mısır'dan Filistin kararı! 3 günlük yas ilan edildi
Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi’nde 500 Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklamada yapıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu hayatını kaybeden masumlar ve kardeş Filistin halkının tüm şehitleri için Mısır Arap Cumhuriyeti genelinde 3 gün süreyle genel yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.
En az 500 Filistinli şehit oldu
İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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