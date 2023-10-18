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Dünya Mısır'dan Filistin kararı! 3 günlük yas ilan edildi
Dünya

Mısır'dan Filistin kararı! 3 günlük yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:05:00 -
Mısır'dan Filistin kararı! 3 günlük yas ilan edildi

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi’nde 500 Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklamada yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu hayatını kaybeden masumlar ve kardeş Filistin halkının tüm şehitleri için Mısır Arap Cumhuriyeti genelinde 3 gün süreyle genel yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

En az 500 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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