Mısır'dan buğday hamlesi: Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Mısır'ın Türkiye'den buğday ithal etmek için yeni bir ortaklığa girdiği açıklandı. Mısırlı yetkililere göre, hükümet 2024'ün ilk yarısında buğday miktarını 6,8 milyon tona çıkardı.

MISIR, TÜRKİYE'DEN BUĞDAY İTHAL EDECEK

Mısır Tedarik Emtia Genel Otoritesi (GASC) Başkan Yardımcısı Hossam Al-Jarrahi, ülkesinin diğer ihracatçıların yanı sıra Türkiye'den de buğday satın alacağını açıkladı. Asharq Bloomberg'e konuşan Mısırlı yetkili Al-Jarrahi, ülkesinin stokladığı ürünler hakkında da bilgi verdi.

Al-Jarrahi verdiği demeçte, Mısır'ın rezervlerinin 6,3 aylık buğday, 13 aylık şeker, 6,2 aylık petrol, 10 aylık donmuş ve canlı et ile 10 aylık kümes hayvanı stokunu içerdiğini açıkladı.

Mısır'da konuşan bir hükümet yetkilisi, küresel buğday fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra son aylarda doların bankalarda bulunması nedeniyle bu yılın ilk yarısında buğday ithalatının hacmini yaklaşık yüzde 28,3 oranında artırdığını söyledi.

5,3 MİLYON TONDAN 6,8 MİLYON TONA ÇIKTI

Asharq'ın aktardığı bir hükümet yetkilisine göre, Mısır, buğday ithalatını 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemindeki 5,3 milyon tondan 6,8 milyon tona çıkardı.

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Asharq Bloomberg'in incelediği bir hükümet belgesine göre, Ağustos ayı başında Tedarik ve İç Ticaret Bakanlığı, sübvansiyonlu ekmekte kullanılan buğdayın (hem yerli hem de ithal) satış fiyatını bu Ağustos ayından itibaren ton başına yüzde 20 artırarak 13.750 LE'ye çıkardı.

Belgede ayrıca, değirmenlerin Ağustos ayı başında yerel ekmek fırınlarına verdikleri un fiyatının ton başına 11.800 LE'den yüzde 35 artışla 16.000 LE'ye çıkarıldığı da ortaya çıktı.

Mısır genellikle devlet ve özel sektör için yurt dışından yılda 12 milyon tona kadar buğday satın alıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın ekim ayı raporuna göre ülke, küresel tüketimin yüzde 2,6'sını temsil eden 20 milyon tonun üzerinde buğday tüketimiyle 2023/2024 sezonunda en çok buğday tüketen ülkeler arasında yer aldı.