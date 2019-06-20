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Mısır'dan Başkan Erdoğan'a küstah cevap!

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Choukri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin yaptığı şüpheli ve soruşturma başlatılması gerektiği yönündeki açıklamalara ilişkin 'Sorumsuz' ifadesini kullandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:56
Mısır'dan Başkan Erdoğan'a küstah cevap!

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Choukri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mursi’nin ölümü hakkındaki yorumlarını eleştirdi. Mursi’nin ölümünün şüpheli olduğunu ve soruşturma başlatılması gerektiğini dile getiren Erdoğan’ın açıklamaları hakkında, Choukri’nin “Sorumsuz” ifadesini kullandığı aktarıldı.

 2013 yılında Sisi’nin askeri darbesiyle görevinden alınan Mursi önceki gün duruşma sırasında yaşamını yitirmişti. Birleşmiş Milletler de Mursi’nin ölümünün soruşturulmasını istemişti.

 Mursi, sağlık durumunun iyi olmadığını söylemişti, mahkeme heyeti dikkate almadı

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iki yıl önce sağlık durumunun iyi olmadığını belirtmiş ancak bu uyarı mahkeme tarafından dikkate alınmamıştı.

Kahire Ceza Mahkemesinde, "yargıya hakaret" suçlamasıyla 6 Mayıs 2017'de hakim karşısına çıkarılan Mursi, yaklaşık dört yıl boyunca görüşmediği ailesi ve savunma heyeti ile görüşme talep etmiş, ayrıca "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu belirterek, bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini dile getirmişti.

Mursi'nin oğlu Abdullah, o dönem mahkemeden sonra yayımladığı açıklamada, "hukuksuz yargılama" sırasında babasının, hayatını tehdit eden bazı durumlardan şikayet ettiğine dikkat çekmesine rağmen mahkeme tarafından dikkate alınmadığını belirterek, 3 Temmuz 2013'ten bu yana alıkonulan babasının hayatından Mısır yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Mursi’nin ailesi, bu yıl ramazan münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada,Mursi’nin hukuksuz şekilde, tek başına bir hücrede tutulmasından şikayet etmiş ve sağlık durumu hakkında bilgileri olmadığına dikkati çekmişti.

Ailesi, Mursi'ye yapılanların Mısır'da ve tüm dünyada hukuka aykırı olduğun ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:56
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. mısır
  3. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Choukri
  4. Muhammed Mursi

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