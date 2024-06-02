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Dünya Mısır'dan, ABD ve İsrail'e Refah resti: Tavrımız kesin!
Dünya

Mısır'dan, ABD ve İsrail'e Refah resti: Tavrımız kesin!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 19:41:00 -
Mısır'dan, ABD ve İsrail'e Refah resti: Tavrımız kesin!

Mısır, ABD ve İsrail'e, İsrail ordusunun Gazze sınırından çekilmediği takdirde sınır kapısının açılmayacağını belirtti.

Mısır'ın, ABD ve İsrail ile yaptığı görüşme sonrasında, İsrail'in Gazze sınırından çekilmediği müddetçe Refah Sınır Kapısını açmama konusundaki tavrını koruduğu belirtildi.

MISIR'IN TEK ŞARTI İSRAİL'İN SINIRDAN ÇEKİLMESİ

Kahire televizyonunun üst düzey kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, başkent Kahire'de Mısır'ın evs ahipliğinde ABD ve İsrail heyetleriyle toplantı yapıldı.

Mısırlı yetkililer, İsrail'in Gazze sınırındaki Refah'ı işgaliyle kapanan sınır kapısının açılması konusunda, İsrail'in sınırdan çekilmesi şartında ısrar etti.

'TAVRIMIZ KESİN'
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İsrail'in Gazze sınırından çekilmesi konusunda Mısır'ın tavrının "kesin" olduğu vurgulanan haberde, insani yardım malzemelerinin bölgeye girememesi konusunda "İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı yoluyla gıda, tıbbi yardım ve yakıt yardımları için 350 kamyonun Gazze'ye giriş yapmak üzere beklediği de aktarıldı.

Kaynak: AA

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