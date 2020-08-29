Mısır'daki İhvan, teşkilatın işlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Mahmud İzzet'in gözaltına alınmasından sonra işlerin aksamadan düzenli bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İçişleri Bakanlığının, tutuklu İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine vekaleten atanan İzzet'i, Kahire'nin doğusunda gözaltına aldığını açıkladığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığının, İzzet'e yönelttiği suçlamaların reddedildiği açıklamada, geçmiş dönemlerde 20 yıla yakın hapis yatmasına rağmen hikmetli davranışı ve insanlara iyi öğüt vermesiyle bilindiği vurgulandı.

İzzet'in bazı kronik hastalıklardan muzdarip olduğu ve hastalığının bir hafta önce daha da şiddetlendiği belirtilen açıklamada, hayatından ve sağlığından Mısır yönetiminin sorumlu olduğu ifade edildi.

- Teşkilatın işleri aksamadan devam ediyor

İzzet'in gözaltına alınmasından sonra teşkilatın geleceğine de değinilen açıklamada, işlerin aksamadan düzenli bir şekilde devam ettiği ve ilkelere bağlı kalınacağı kaydedildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı dün, İzzet'in başkent Kahire'nin doğusunda gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında İzzet'in 30 Haziran 2013'ten sonra çok sayıda terör faliyetini yönettiği öne sürülürken, özellikle de 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayının sorumlusu olduğu iddia edilmişti.

- İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Mahmud İzzet kimdir?



Mahmud İzzet 1944 yılında doğdu, 1963'te de İhvan saflarına katıldı. Eski Cumhurbaşkanlarından Cemal Abdunnasır döneminde 1965'te tutuklananan İzzet, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İzzet, 1981'de İhvan Rehberlik Konseyi'ne üye olarak seçildi.



Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve geçen sene hapishanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 2013'te düzenlenen darbenin ardından yüzlerce İhvan yöneticisi ve üyesi tutuklanmıştı.



İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin yerine vekaleten atanan 76 yaşındaki Mahmud İzzet'in Ağustos 2013'ten bu yana nerede olduğu ve İhvan'ı nasıl yönettiği bilinmiyordu.



Mısır yerel basını 2019'da İzzet'in de yurt dışında bir hastanede vefat ettiğini duyurmuş, İhvan ise bu haberi yalanlamıştı.



İzzet, az konuşması nedeniyle Mısır medyasında İhvan içindeki "Demir adam" olarak nitelendiriliyordu.

En son El-Minya Ceza Mahkemesi 19 Ağustos'ta, gıyabında yargılanan İzzet hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası vermişti.