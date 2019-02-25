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Mısır'daki idamlara tepki

İstanbul'da yaşayan Mısır vatandaşı bir grup, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak idamların durdurulması için "Sessiz Çığlık" adıyla eylem düzenledi. Batman'da da vatandaşlar eylem yaptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:03
Mısır'daki idamlara tepki

İstanbul'da yaşayan bir grup Mısır vatandaşı, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak idamların durdurulması için "Sessiz Çığlık" adlı eylem yaptı.

Ellerinde İngilizce, Arapça ve Türkçe yazılı "Mısır'da idamlar durdurulsun" dövizleri taşıyan gruptakiler, "Katil Sisi Hesap verecek" sloganı atarak, tekbir getirdi.

Grup adına, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya basın açıklaması yaptı.

Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbe ile görevden uzaklaştırılmasının ardından, ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken Kaya şunları söyledi:

"Mısır'da idam edilmeyi bekleyen kardeşlerimiz var ve bu zulüm, bu utanç, dünyanın gözleri önünde devam etmekte. Biz, Sisi cuntasının katliam ve suçlarının sadece kendi işi olduğuna inanmıyoruz. Sisi, bütün zalimlerin ve emperyalistlerin desteğiyle bu zulümleri işlemektedir. Mısır'ı bir açık hava hapishanesine, zindanına çeviren, işkenceyle, katliamlarla çürümüş, kokuşmuş iktidarını sürdürmeye çalışan Sisi'nin işlediği cinayetler karşısında insan hakları ihlallerinden bahsedenlerin tek bir sesi çıkmıyor. Bizler inanıyoruz ki idam edilen kardeşlerimiz cennete gitmiştir."

Eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

Batman'da da Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi kınandı

Batman Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri de toplandıkları Gülistan Caddesi Özgürlük Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan platformun dönem sözcüsü Latif Kaya, Mısır'da 30 Haziran 2012 yapılan seçimle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin daha ilk yılını doldurmadan ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'nin desteklediği Sisi'nin komutasındaki Mısır ordusu tarafından, yapılan bir darbeyle iktidardan düşürüldüğünü anımsattı.

Ardından darbe karşıtı sivil gruplara yönelik yargısız infazlar yapıldığına işaret eden Kaya, "Bu katliamlarda, sayısı henüz tam tespit edilememiş binlerce masum insan katledilmiştir." dedi.

Son olarak Mısır'da 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayı ile ilgili 9 kişiye verilen idam cezasının 20 Şubat günü infaz edildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Kendi ülkelerinde idam hükümleri uygulamayan ve her fırsatta idama karşı olduklarını vurgulayan Avrupa ve sözde gelişmiş ülkeler, islam coğrafyasındaki zulümlere ve idamlara kayıtsız kalarak bu suçlara ortak olmaktadırlar. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği İnsan Hakları Komitesi, Arap Birliği İnsan Hakları Komitesi, BM İnsan Hakları Konseyi gibi yapılara idamların normalleşmesini engelleme adına çağrımızı yineliyoruz."

Okunan dua ile son bulan basın açıklamasına, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ile AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin de katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 06:30
  1. Batman
  2. İstanbul
  3. mısır
  4. idamlar

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