Mısır'daki idamlara protesto

Şanlıurfa’da Dergah Camii'nde sivil toplum kuruluşları tarafından Mısır’daki idamlar protesto edildi ve ”idamları durdurun” pankart açıldı.

Protestoda yapılan basın açıklamasını Önder Derneği Başkanı Suphi Çiçek okudu.

İşte o basın açıklaması:

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak diyoruz ki; idam sehpaları direnişi durduramaz.

Mısır’daki Hukuksuz İdam Kararlarına Karşı Çıkalım!..

Mısır’da seçimle iş başına gelen ilk ve meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013 günü Sisi cuntasının alçak darbesiyle devrilmiş, yönetimi cunta ele geçirmişti. Bu zulme karşı çıkan yüzbinler Rabia ve Nahda meydanlarını doldurmuş, şiddet eylemine başvurmadan bütün dünyanın gözü önünden barışçıl tepki ve itirazlarını dile getirmişlerdir. Darbeci cunta bütün dünyanın gözleri önünde 14 Ağustos 2013’te Mısır tarihinin en kanlı müdahalesini gerçekleştirmiş ve aynı gün 1.000 den fazla sivil insan katletmiştir.

Rabia Meydanında darbeyi protestosto ettikleri için haklarında idam kararı verilen 12 kişi hakkında Mısır Yargıtay’ı 14 Haziran 2021 tarihinde idam kararlarını onadı ve infazlarına karar verdi. Aralarında şehit Esma’nın babası Hürriyet ve Adalet Partisi genel Sekreteri Muhammed Biltaci, eski Gençlik ve Spor Bakanı Usame Yasin, Prof. Dr. Abdülrahman Elbar ve Saffet Hicazi gibi isimlerin yer aldığı 12 kardeşimiz, yıllarca ellerinden alınan özgürlüklerinin yanında şimdi de canlarından olmanın kıyısındalar.

Barışçıl protesto yapan siviller aleyhine verilen haksız, hukuksuz ve vicdansız kararları şiddetle kınıyoruz. Despotik, zalim ve alçak darbecileri mazlum Mısır halkına karşı giriştikleri bu zulümleri sebebiyle lanetliyoruz.

İdam kararları ve bu kararların infaz edilmesi Mısır’daki vahşetin tescilidir. Yargı önünde hesap vermesi gereken mazlum Mısır halkı değil, darbeci cuntacılardır.Mısır halkının izzetli duruşunu ve iradesi idam cezaları ile teslim alınamaz.Milletin seçtiklerini darbeciler yargılayamaz.Siyasi kararlarla özgür düşünce ve sivil siyaset esir alınamaz.Baskı, dayatma, Yargılama ve İdam sehpaları haklı ve meşru direnişi durduramaz.

İntikama veya toplumsal muhalefeti sindirmeye dönük olan bu siyasi idam kararları yok hükmündedir. Hiçbir meşruiyeti olmayan zalim Sisi cuntası ve mahkemeleri, emperyalistlerin açık veya örtülü desteği ile zülümlerine devam etmektedirler.

Bizler adil şahitlik görevimizi yerine getiriyor ve kardeşlerimizin yanında, zalimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. İslam coğrafyasında zalimlere karşı hak ve adaletten yana tavır alan iktidara çağrı yapıyoruz; Mısır yargısının aldığı bu haksız kararlara karşı, Mısır devleti ile siyasi-ekonomik ilişkileri düzeltmek adına sessiz kalmayın. Haksız ve Hukuksuz İdam kararlarına karşı tepki verin.

Ayrıca, Mısır'ın halk tarafından seçilen ilk ve meşru Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin Sisi cuntası karşısındaki baş eğmeyen ilkeli duruşu hafızalarımıza kazındı. Mursi, 2 yıl önce tağutlar karşısındaki sebatkar tutumunu tüm dünyayı şahit kılarak Hakk’a yürümüştü. Şehadetinin 2. yılında Muhammed Mursi’yi de rahmetle anıyoruz!