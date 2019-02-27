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Mısır'daki idamlar hakkında şok itiraf! "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Telicka, Avrupa Birliği'nin Mısır'da 9 gencin idamına ilişkin sessizliği hakkında, "AB'nin bazen ikiyüzlü davrandığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz, mükemmel değiliz." dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:56
Mısır'daki idamlar hakkında şok itiraf! "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Pavel Telicka, Mısır'da gerçekleştirilen idamlar hakkında Avrupa Birliği'nin ikiyüzlü davrandığını kabul etti.

Brüksel'deki  AP binasında düzenlenen 7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi kapsamında Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, AP Başkan Yardımcısı Telickave idam cezasından beraat eden bazı kişiler basın toplantısı yaptı.

AA muhabirinin, "AB'nin geçen hafta Mısır'da 9 gencin idam edilmesinin ardından Şarm es-Şeyh'te düzenlenen zirveye üst düzey katılımını ve konuya ilişkin resmi açıklama yapmaktan kaçınarak sessiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konu kongre kapsamında gündeme gelecek mi?" yönündeki sorularını yanıtlayan Reynders, Mısırlı yetkililerle irtibatta olduklarını söyledi.

Reynders, Mısırlı muhataplarıyla sadece idam cezalarını değil aynı zamanda hapishane koşullarını da görüştüklerini belirterek, infazlara ilişkin sivil toplum kuruluşlarıyla da irtibatta olduklarını aktardı.

 "İdam cezasının kaldırılmasını Mısırlı yetkililerle ikili görüşmelerimizde gündeme getirerek tepki veriyoruz. Hem hapishane koşullarını hem de idam cezası mahkumlarının infazlarını yakından takip ediyoruz." diyen Reynders, Birleşmiş Milletlerin (BM) de konuya müdahil olması için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

"AB iki yüzlü davranabiliyor"

AP Başkanı Yardımcısı Telicka, Mısırlı bir bakanla görüşerek ülkedeki insan hakları ihlallerini ve hapishanelerdeki mahkumların durumunu incelemek için ziyaret düzenlemek istediğini ancak olumlu yanıt alamadığını söyledi.

"AB'nin bazen ikiyüzlü davrandığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz, mükemmel değiliz." ifadesini kullanan Telicka, buna rağmen idam cezası ve insan hakları konusunda AB'nin iyi durumda olduğunu savundu.

Telicka, "Biz dünya polisi de değiliz. Sorumluları cezalandırmakla yükümlü değiliz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler var. BM ile daha yakın çalışarak girişimlerimizi güçlendirebiliriz." dedi.

İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi

İlki 1991'de Strazburg'da düzenlenen İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi, çeşitli ülkelerden insan hakları savunucuları, siyasetçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin üyelerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kongre, idam cezasının evrensel olarak kaldırılması için çalışmalar yürütüyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:56
  1. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Pavel Telicka
  2. Avrupa Birliği
  3. Mısır'daki idamlar
  4. Flaş açıklama
  5. ikiyüzlülük
  6. şok itiraf
  7. 7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat25 dk önce
    Ya Allah askina bu adamlar siyonist bir organizasyon, bu adamlar bizim hayrimiza yapilan herseyi ser, fakat bizim zararimiza ve serrimize olan herseyi hayr olarak görüyor. Gözünüzdeki AT maskesini cikarin artik. Bu adamlar bizi kendi kanimizda bogacaklar.
  • sezaisezai51 dk önce
    Adamlar hiçolmazsa insanların önüne çıkıp biz bunları yaptık diye hallerini açıkça söylüyorlar.bizim gibi insanları aptal yerine koyarak gözünün içine baka baka yalan söylemiyor,çeşitli bahaneler üretip onların arkasına saklanmıyorlar.
  • ahmedahmed1 sa önce
    "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor.!!!"AKP de utanmadan Mısır'a bakıp "RABİA" işareti yapıyor.Kime??
  • ahmetahmet1 sa önce
    bu mulemmellik degil "asgari insan, asgari vicdan, asgari tutarlilik ve seref" meselesi... cok mu sey beklemisiz

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