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Dünya Mısır'da tekne faciası: Ölüler var
Dünya

Mısır'da tekne faciası: Ölüler var

Mısır'ın İskenderiye kentinin batısında yer alan El Hawariah bölgesindeki Mariout Gölü'nde bir teknenin battı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 09:28:00 -
Mısır'da tekne faciası: Ölüler var

Mısır'ın İskenderiye kentinin batısında yer alan El Hawariah bölgesindeki Mariout Gölü'nde bir tekne battı. Aralarında çocukların de bulunduğu 17 kişiyi taşıdığı belirtilen teknenin batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İskenderiye Güvenlik Müdürü Mahmud Ebu Amra yaptığı açıklamada, Mariout Gölü'nde bir teknenin battığı ihbarını almalarının ardından olay bölgesine kurtarma ekiplerin gönderildiğini belirterek hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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