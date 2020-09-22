Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya ve Ürdün'ün oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla, bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü.

Böylece; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan ülkeler resmi olarak bir araya geldi.

Doğu Akdeniz'den doğalgaz ihracatını teşvik etme iddiasıyla oluşturulan sözde foruma Fransa da katılma başvurusu yaparken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) gözlemci statüsü talep etti.

"İsrail için bir başlangıç"

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Forum'un "İsrail için Arap ve ve Avrupa ülkeleriyle bölgesel işbirliği getirdiğini, tarihte bir ilk olduğunu ve İsrail gazını Ürdün ve Mısır'a ihraç etmek için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptığını ve bunun daha başlangıç olduğunu" söyledi.

Mısır yılbaşında İsrail gazı almaya başladı

Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin başında bulunduğu Mısır yıl başında, Avrupa ve Asya'ya olası yeniden ihraç amacıyla İsrail gazını ithal etmeye başlamıştı.

Türkiye'den Mısır'ı zora sokan hamle

Bölgesel politikalar, altyapı ve nakliye maliyeti ve Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki komşularıyla rekabet, Mısır'ın bölgeden gaz çıkartma ve taşıma işlemini zorlaştırdı.

Buna karşılık Mısır ve Yunanistan'ın imzaladığı sözde Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması üzerine Türkiye, Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama faaliyetlerine geri dönmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe