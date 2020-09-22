  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi
Dünya

Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden rahatsız olan altı ülkenin oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan anlaşmayla bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:22:00 -
Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya ve Ürdün'ün oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla, bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü.

Böylece; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan ülkeler resmi olarak bir araya geldi.

Doğu Akdeniz'den doğalgaz ihracatını teşvik etme iddiasıyla oluşturulan sözde foruma Fransa da katılma başvurusu yaparken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) gözlemci statüsü talep etti.

"İsrail için bir başlangıç"

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Forum'un "İsrail için Arap ve ve Avrupa ülkeleriyle bölgesel işbirliği getirdiğini, tarihte bir ilk olduğunu ve İsrail gazını Ürdün ve Mısır'a ihraç etmek için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptığını ve bunun daha başlangıç olduğunu" söyledi.

Mısır yılbaşında İsrail gazı almaya başladı

Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin başında bulunduğu Mısır yıl başında, Avrupa ve Asya'ya olası yeniden ihraç amacıyla İsrail gazını ithal etmeye başlamıştı.

Türkiye'den Mısır'ı zora sokan hamle

Bölgesel politikalar, altyapı ve nakliye maliyeti ve Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki komşularıyla rekabet, Mısır'ın bölgeden gaz çıkartma ve taşıma işlemini zorlaştırdı.

Buna karşılık Mısır ve Yunanistan'ın imzaladığı sözde Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması üzerine Türkiye, Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama faaliyetlerine geri dönmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı
Dünya

'Kuzey Kalkanı' operasyonu için start verildi! İsrail sığınaklar inşa etmeye başladı

Terör devleti İsrail “Kuzey Kalkanı" operasyonunun ilk aşamasını uygulamaya soktu. Bu kapsamda Lübnan sınırına 600 sığınak inşa edilecek...
BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!
Dünya

BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda Ermenist..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan gözaltı açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan gözaltı açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, gözaltına alındığına dair çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı